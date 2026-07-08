Un grosso incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi tra la Statale 554 e il Policlinico, nei terreni verso la 387, in territorio di Selargius.

Una densa colonna di fumo è visibile a molti chilometri di distanza: sono minacciati alcuni edifici.

Stando a quanto si apprende si tratta di un rogo di sterpaglie, ma sono coinvolti anche alberi e rifiuti disseminati nell’ampia zona: con l’avanzare dei minuti il fronte del fuoco, spinto dal vento, si sta muovendo in varie direzioni. E il coordinatore delle operazioni ha chiesto l'intervento di due elicotteri della flotta regionale, del SuperPuma, di un elicottero militare e dell’unico Canadair attualmente in Sardegna, partito da Olbia.

La Statale 387 verso Dolianova e Soleminis è stata chiusa al traffico.

Alle operazioni di spegnimento partecipano anche i vigili del fuoco del comando di Cagliari.

- Notizia in aggiornamento -

(Unioneonline)

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