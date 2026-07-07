Con la sagra appena conclusa dedicata al patrono Santo Stefano, Maracalagonis si prepara a vivere un’estate ricca di appuntamenti con “Mara e Mare 2026”, il progetto di valorizzazione culturale e turistica promosso dal Comune con il sostegno dell’assessorato regionale al Turismo, Artigianato e Commercio, dell’assessorato regionale alla Pubblica Istruzione e della Fondazione di Sardegna, in collaborazione con il Circuito Pubblico dello Spettacolo e organizzato dall’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo.

Il programma propone un percorso diffuso di eventi pensato per animare il paese, valorizzare i luoghi della comunità e rafforzare l’offerta culturale e turistica del territorio. Concerti, spettacoli, feste religiose e popolari, tornei sportivi, serate musicali e appuntamenti dedicati alla tradizione compongono un cartellone capace di parlare a pubblici diversi, dai cittadini ai visitatori, dalle famiglie ai giovani, fino ai turisti che durante l’estate scelgono di vivere Maracalagonis e le sue località.

«Con Mara e Mare 2026 - dichiara la sindaca di Maracalagonis Francesca Fadda - vogliamo offrire alla comunità e ai visitatori un’estate ricca di occasioni di incontro, partecipazione e scoperta del territorio. Il programma nasce con l’obiettivo di valorizzare Maracalagonis nella sua identità più autentica, mettendo insieme cultura, musica, tradizione, feste popolari, sport e momenti di socialità che coinvolgono il paese e le sue località. È un progetto - conclude- a cui teniamo molto perché racconta una comunità viva, capace di custodire le proprie radici e, allo stesso tempo, di aprirsi all’accoglienza e alla promozione turistica. Da luglio a settembre, piazze, spazi pubblici e luoghi simbolici diventeranno punti di riferimento per cittadini, famiglie, giovani e turisti, in un percorso che unisce intrattenimento e valorizzazione culturale».

Le manifestazioni continueranno con il Torneo Mara League, in programma nelle giornate dell’11 e 12 luglio. Un appuntamento dedicato allo sport, alla partecipazione e allo spirito di comunità, pensato per coinvolgere il pubblico e creare nuove occasioni di aggregazione.

Venerdì 25 luglio sarà invece la volta della Festa della Birra, al Campo Sportivo M. Angioni, con inizio alle ore 21:30. La serata proporrà lo spettacolo Abbronzatissima e, a seguire, il DJ set di DJ Manu, per un evento all’insegna della musica, della convivialità e del divertimento.

Il mese di agosto si aprirà giovedì 7 agosto con Calici sotto le Stelle, appuntamento in programma a Torre delle Stelle, nel Parco di via Sagittario. La serata vedrà protagonista il Tony Live DJ Set e ospiterà l’esposizione di Vespe Piaggio con l’Associazione Due Ruote. Un evento pensato per unire musica, passione, socialità e valorizzazione di una delle località più suggestive del territorio.

Dal 28 al 30 agosto spazio alla Festa di San Basilio, con tre serate nella località di San Basilio. Mercoledì 28 agosto, alle ore 21:30, saliranno sul palco gli Skaoss feat Loska Familia.

Giovedì 29 agosto, sempre alle ore 21:30, sarà la volta di Maria Luisa Congiu, una delle voci più amate della musica sarda, protagonista di una serata dedicata alla tradizione, all’identità e alla partecipazione popolare.

Venerdì 30 agosto, alle ore 21:30, la festa proseguirà con il DJ Set party con Maurizio Pinna. La serata prevede balli per tutti con Gigi Cabras e la ballerina Sara e Camilla, la premiazione della “barracca più bella” e i fuochi d’artificio a fine serata.

Il programma di Mara e Mare 2026 continuerà anche a settembre con appuntamenti dedicati alla tradizione e alla festa popolare.Venerdì 5 settembre, nell’ambito della sagra " Pani e Tommata", si terrà lo spettacolo de I Big Mama, offerto dalla Pro Loco. Sabato 6 settembre sarà invece la volta della Serata sarda, momento pensato per valorizzare la cultura locale, la musica e le tradizioni del territorio.

Giovedì 25 settembre è in programma la Festa di Fine Estate, con Gigi Cabras e il suo Staff. L’appuntamento, previsto a Maracalagonis alle ore 21:30, proporrà fulo party, schiuma party, musica e DJ set, chiudendo idealmente il calendario estivo con una grande serata collettiva. Le manifestazioni si conclideranno con su “Spassiu in Bixinau”.

© Riproduzione riservata