Guarirà in 30 giorni di cure il motociclista di 40 anni di Selargius rimasto ferito nel pomeriggio nella via Leonardo da Vinci, sul litorale di Quartu.

Il centauro viaggiava alla guida della sua Honda: sulla stessa corsia, un autocarro col quale la moto è entrata in collisione per motivi in fase di accertamento da parte della Polizia di Quartu che ha operato al comando del capitano Valeria Sini.

Il motociclista è finito a terra: subito soccorso è stato accompagnato al Brotzu in ambulanza e in codice rosso per dinamica. In ospedale le sue condizioni si sono dimostrate per fortuna meno gravi di quanto era sembrato: per il motociclista, una prognosi di trenta giorni di cure.

L’incidente si è verificato verso le 14,30 nella via Leonardo da Vinci lungo la strada litoranea 17, che dal Margine rosso, porta a Villasimius. Una delle strade più trafficate e pericolose del territorio comunale.

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