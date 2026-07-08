Il Comune di Burcei punta alla disponibilità degli immobili di via Progresso, la sede dell' ex guardia medica ed ex Asl, chiedendone la definizione dell’iter per l’acquisizione al patrimonio comunale.

«Il nostro obiettivo – spiega il nuovo sindaco Marcello Malloru - è quello di chiedere alla Regione i finanziamenti per il loro recupero. Abbiamo già avuto interlocuzioni con i responsabili di Ares. Per dpmani 9 luglio abbiamo un nuovo appuntamento per definire un cronoprogramma di questo intervento. L'obiettivo è di sistemare questi locali e metterli a disposizione per nuove iniziative».

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