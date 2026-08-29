Un ramo è caduto nella giornata di ieri all’interno del parco giochi di Selegas. L’area interessata è stata immediatamente delimitata e transennata per consentire di operare in condizioni di sicurezza ed è stata emessa un’ordinanza di interdizione al pubblico.

Il Comune invita i cittadini a rispettare rigorosamente il divieto e a non oltrepassare le transenne, in attesa degli interventi necessari per verificare lo stato delle alberature presenti.

L’amministrazione cittadina ha già affidato l’incarico a un’impresa specializzata, che nei prossimi giorni procederà con le operazioni di potatura, con le verifiche sulle piante e con tutti gli interventi necessari alla loro messa in sicurezza. «La priorità è garantire la massima sicurezza per i bambini e per tutte le persone che frequentano il parco», spiega il sindaco Alessio Piras. «Abbiamo già attivato un’impresa specializzata che nei prossimi giorni effettuerà tutte le verifiche e gli interventi necessari. L’area sarà riaperta al pubblico non appena saranno ripristinate le condizioni di totale sicurezza».

Fino ad allora, dunque, il parco resterà parzialmente interdetto. Il Comune fa appello alla collaborazione dei cittadini affinché vengano rispettate le disposizioni e la zona delimitata non venga oltrepassata.

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