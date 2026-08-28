Un'esplosione di puro fuoco metallico sta per tornare, in uno storico rifugio per la scena hard e heavy nel sud dell'Isola. È fissato per sabato 29 al Cueva Rock di Quartucciu il Metal Summer 2026: il nuovo capitolo vede i cagliaritani Grim Prophecy presentare il debutto omonimo pubblicato lo scorso 5 giugno, condividendo il palco con alcune noti gruppi del panorama metal sardo, quali Alcoholic Alliance Disciples, Icy Steel, Reatzione e T-Bags. Porte aperte dalle 21.

Formati nel 2024 da Alex Cau (voce e testi), gli ex Rod Sacred Manu Pes (chitarre e musica) e Mattia Murtas (basso), ai quali l'anno dopo si aggiunge anche Maurizio Serreli (basso, già nei Gôr Mörgûl e Mutilated Soul), i Grim Prophecy si distinguono già dai primi singoli e concerti come una promettente new entry dei versanti thrash e death metal, arrivando nel 2026 a pubblicare il self-titled d'esordio, tramite l'etichetta Volcano Records. Un lavoro composto di nove tracce, sospese fra incubi dark fantasy e cupe visioni su una società odierna piegata alla sorveglianza di massa, in una miscela di tecnicismo death, adrenalina thrash e richiami all'heavy classico.

È invece una formazione veterana quella degli Icy Steel, nata nel 2005 a Tergu per iniziativa dell'attuale cantante e chitarrista Stefano Galeano ed evolutasi nel tempo attraverso una discografia solida, dal distintivo sound epic e heavy metal dal gusto vintage, ben documentato anche dall'ultimo "The Wait, the Choice and the Bravery" (2024). Sempre dal turritano provengono anche i Reatzione, che dal 2012 rappresentano un importante tassello della scena metallica isolana a Sassari, costruendo a colpi di thrash, groove metal e hardcore punk un vero e proprio muro sonoro, come nell'ultima fatica "Tales of Grotesque" (2022).

Tornando tra le band dal capoluogo, non meno storici sono anche gli Alcoholic Alliance Disciples, riuniti fin dal 2007 nell'approccio profondamente southern e alternative che da sempre li caratterizza nello stile e nell'immaginario, con il debutto in studio "Prayers For Snakes" lanciato nel 2019, a dieci anni dal primo extended-play omonimo. Mentre sono una novità assoluta i T-Bags, all'esordio dal vivo pochi mesi fa al Fabrik di Cagliari, in un ibrido slam e hardcore.

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