Nell’ambito dei lavori di efficientamento idrico che Abbanoa sta completando a Sestu, martedì 1° settembre saranno dismesse le vecchie condotte, di recente sostituite con delle nuove, nelle vie Torino e Genova lato Corso Italia.

I lavori rientrano nell’appalto “POR FESR” che vede un investimento di circa 1,2 milioni di euro proprio nell’ammodernamento delle reti nel centro abitato con la sostituzione di ben tre chilometri di condotte con nuove tubature in ghisa sferoidale: materiale che garantisce la migliore tenuta.

Gli interventi sono ormai alle battute finali. Entrate in funzione le nuove condotte, si sta procedendo con la dismissione delle vecchie a seguito dello spostamento degli allacci delle utenze presenti in queste strade. Le lavorazioni in via Torino, in particolare, sono state volutamente programmate per il periodo estivo visto che la via ospita uno dei plessi scolastici più importanti del centro urbano di Sestu: l'apertura del cantiere a scuole chiuse ha azzerato così l'impatto sul trasporto scolastico e garantito la massima sicurezza per gli studenti.

I benefici a lungo termine per la comunità di Sestu saranno di grande rilievo sociale e strutturale. La dismissione delle condotte danneggiate garantirà con le nuove un'eccellente qualità dell'erogazione e una sensibile riduzione delle perdite idriche. Inoltre, l'inserimento costante di nuovi organi di manovra e valvole di intercettazione permetterà, in caso di future manutenzioni, di isolare aree estremamente ridotte, evitando i macro-disservizi del passato e garantendo una straordinaria resilienza a tutto il sistema idrico cittadino.

Per effettuare la dismissione delle condotte esistenti nelle vie Genova e Torino, martedì sarà necessario interrompere la fornitura idrica solo alle utenze comprese tra Corso Italia, via Giacomo Leopardi e la via Monserrato tra le 8.30 e le 16.30. Non si può escludere, comunque, una riduzione della pressione e portata idrica nelle altre zone del paese. Durante la ripresa dell’erogazione potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità dovuti allo svuotamento e successivo riempimento delle condotte. Il nostro personale sarà impegnato nell’effettuare gli opportuni flussaggi della rete nel più breve tempo possibile.

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