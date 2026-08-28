Strade libere dopo gli incidenti stradali. Sarà ancora la ditta Sicurezza e Ambiente ad occuparsi a Quartu del ritiro dei detriti derivanti da incidenti stradali e del ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità del manto stradale a seguito proprio degli incidenti in tutto il territorio.

L’affidamento in concessione avrà la durata di tre anni. Erano state due le ditte a partecipare alla gara e alla fine l’appalto è stato aggiudicato a Sicurezza ambiente che già da anni si occupa del servizio.

Sia che si tratti di ripulire le strade dopo un incidente o di aiutare nella rimozione delle carcasse di auto sparse nel territorio gli operai di Sicurezza e ambiente sono sempre pronti a intervenire. Il tutto ovviamente in stretta sinergia con la Polizia locale .

E c’è da dire che il compito è tutt’altro che facile. A seconda dell’incidente che ci si trova davanti gli operai devono fare i conti anche con il dolore e la paura, senza contare i rischi. «Quando arrivi sul posto dove si è appena verificato un incidente e vedi a terra la benzina fuoriuscita dai veicoli» aveva raccontato il responsabile di Sicurezza e Ambiente Stefano Cabiddu, «il timore viene, non puoi farci niente. Ma dobbiamo agire subito per la sicurezza di tutti, non puoi perdere tempo a pensare». Perché ti devi subito armare di scope e palette, di idranti e di quello che serve, per lavare via i segni degli incidenti, come si continuerà a fare anche per prossimi tre anni.

© Riproduzione riservata