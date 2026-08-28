Ancora un episodio di abbandono di rifiuti a Capoterra, ma questa volta il responsabile non è riuscito a farla franca. Un furgone è stato infatti immortalato mentre scaricava rifiuti e materiali di risulta lungo la strada, deturpando il territorio e creando anche un potenziale pericolo per la circolazione. A permettere di risalire all’autore del gesto sono state, innanzitutto, le segnalazioni dei cittadini. Le informazioni raccolte, comprese quelle relative agli spostamenti del mezzo prima e dopo l’abbandono, si sono rivelate fondamentali per avviare tempestivamente gli accertamenti. Sul posto è intervenuta la compagnia barracellare di Capoterra, che ha effettuato i primi rilievi e, attraverso l’esame dei rifiuti abbandonati, ha individuato elementi utili a risalire al responsabile. Successivamente la polizia locale ha approfondito le indagini, avvalendosi anche del sistema comunale di videosorveglianza dotato di lettura delle targhe. Le immagini hanno consentito di ricostruire gli spostamenti del veicolo e di identificare il responsabile. Per lui sono scattati provvedimenti pesanti: 4.400 euro di sanzione, denuncia penale, sequestro del mezzo e ritiro della patente.

“L’operazione – spiega il sindaco, Beniamino Garau - lancia un messaggio preciso: a Capoterra chi abbandona rifiuti non può più contare sull’impunità. I controlli sul territorio sono in aumento e la videosorveglianza, insieme alla collaborazione dei cittadini, sta consentendo di individuare sempre più rapidamente chi trasforma strade e aree pubbliche in discariche abusive. Un risultato reso possibile dalla collaborazione tra cittadini, compagnia barracellare e polizia locale, ai quali va il ringraziamento per le segnalazioni, il tempestivo intervento e il lavoro svolto”.

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