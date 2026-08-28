Sull’impianto eolico chiamato “Isili wind” l’amministrazione comunale dice no e per il prossimo 2 settembre il sindaco Luca Pilia ha convocato il Consiglio Comunale invitando la cittadinanza, le associazioni e i portatori di interesse a seguire i lavori .

«In soli 15 giorni lavorativi» ha detto il primo cittadino Luca Pilia «siamo chiamati a presentare delle controdeduzioni, proprio quando gli uffici comunali sono ridotti per le ferie estive».

Il progetto prevede l’installazione di 11 torri eoliche di dimensioni giganti nel territorio tra Isili e Villanova Tulo.

Le motivazioni del rifiuto sono state già delineate nelle proposte di deliberazione e nelle osservazioni da inviare alle autorità e toccano elementi chiave come l'economia e l'identità locale: la grave minaccia alla vocazione agro-pastorale e zootecnica, l'impatto negativo sul patrimonio boschivo e archeologico (con torri la cui ubicazione è prevista in luoghi di interesse storico e archeologico), l'assenza di ricadute positive per i cittadini e il rischio di saturazione industriale di un territorio che ha già investito in forme di sviluppo sostenibile.

Infatti nella zona industriale sono già presenti impianti fotovoltaici, mentre il comune sta portando avanti una propria e virtuosa pianificazione energetica comunale mediante l'incarico già conferito per la costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile (CER), pensata per portare vantaggi reali e diretti alle famiglie e alle imprese locali.

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