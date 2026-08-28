L’incidente
28 agosto 2026 alle 19:20
Schianto a Villa San Pietro: perde il controllo della moto, grave un centauroÈ accaduto in viale Sardegna nel tardo pomeriggio, l’uomo è stato trasportato al Brotzu in elisoccorso
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Grave incidente a Villa San Pietro. Secondo una prima ricostruzione, un uomo ha perso il controllo della propria moto in viale Sardegna intorno alle 18.30.
Sul posto le ambulanze del 118 per i soccorsi. È intervenuto anche l’elisoccorso, che ha trasportato il motociclista in codice rosso al Brotzu. Le sue condizioni sono gravi.
Rilievi in corso delle forze dell’ordine. Non risultano coinvolti altri mezzi, si tratterebbe di un incidente autonomo.
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