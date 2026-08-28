Mobilitazione di Vigili del fuoco, forestali, Azienda Forestas e Volontari del Vab Sinnai e della Paff Quartu per bloccare un insidiosissimo incendio che si è sviluppato in serata nelle campagne di Settimo San Pietro sulla collina de "S'Acqua is dolus", ai piedi della pineta di Sinnai e vicino anche al bosco di Is landireddus.

Un intervento che ha consentito di mettere in salvo il sito anche se sono andati a fuoco un canneto e qualche pianta d'alto fusto oltre alle stoppie sul ciglio della strada asfaltata vicina alla chiesetta di San Pietro.

Un intervento provvidenziale con l'allarme lanciato da una pattugglia di carabinieri e con l’entrata in azione dell'Azienda Forestas e dei Forestali. Immediato anche l'arrivo di due grossi mezzi dei Vigili del fuoco che hanno riversato sulle fiamme e sui terreni circostanti una notevole quantità d'acqua. Prezioso anche il contributo dei volontari del Vab Sinnai e del Paff Quartu nell'ambito di un intervento coordinato che ha consentito di limitare i danni, con le fiamme bloccate ad una distanza notevole dalla pineta.

Tantissimi i curiosi che si sono riversati sulle strade di accesso. Poi è iniziata la bonifica del sito. Avviate le indagini per risalire alle cause del rogo e alle eventuali responsabilità.

Raffaele Serreli

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