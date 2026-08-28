Domani, sabato 29 agosto, alle ore 21.30, a Elmas in Piazza Chiesa si terrà il concerto “Gran Galà della Lirica”, nel contesto della festa di San Sebastiano. Sarà tenuto da Chiara Guerra (soprano), Dario Sogos (baritono) e Andrea Cossu (pianoforte).

Il concerto è prodotto dall’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas (con la direzione artistica del Maestro Ignazio Perra), in concomitanza con i festeggiamenti estivi in onore di San Sebastiano Martire, in collaborazione con la Pro Loco di Elmas, il Comitato festeggiamenti San Sebastiano, la Parrocchia San Sebastiano, il Comune di Elmas e l’Ente Pro Loco della Sardegna.

Il repertorio proposto spazierà dai capolavori del melodramma italiano e internazionale fino alla canzone d'autore napoletana e sarda, offrendo un percorso emozionale che unisce la grande tradizione operistica alla memoria più intima e popolare del canto mediterraneo. Il cuore del programma è affidato alle arie e ai duetti del repertorio lirico: da Donizetti a Puccini, da Mozart a Rossini, da Verdi a Bellini, i brani selezionati rappresentano alcuni dei momenti più amati e significativi della storia dell'opera. Accanto ai titoli più celebri — O mio babbino caro, Largo al factotum, Sì, mi chiamano Mimì — trovano spazio pagine meno frequentate ma di grande valore, come l'aria da Il Cappello di paglia di Nino Rota.

A completare il programma, un omaggio alla canzone italiana e sarda di tradizione: Torna a Surriento e Non ti scordar di me di Ernesto De Curtis, Vaga luna di Bellini, il duetto dalla Vedova Allegra di Lehár, e infine Issa su Bisu Meu di Ignazio Perra e Badde Lontana di Antonio Costa e Antonio Strinna.

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