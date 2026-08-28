l’incidente
28 agosto 2026 alle 22:00
Soleminis, auto fuori strada: ferito il conducenteL’uomo alla guida soccorso lungo la Statale 387 e accompagnato in ospedale
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Incidente stradale sulla 387 all'altezza del bivio di Soleminis con un'auto volata fuori strada. Immediato l'intervento del 118 con l'arrivo di una ambulanza del 118. L'automobilista è stato soccorso e accompagnato in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile di Dolianova per i rilievi di legge. Nell'incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri mezzi.
© Riproduzione riservata