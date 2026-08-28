Incidente stradale sulla 387 all'altezza del bivio di Soleminis con un'auto volata fuori strada. Immediato l'intervento del 118 con l'arrivo di una ambulanza del 118. L'automobilista è stato soccorso e accompagnato in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile di Dolianova per i rilievi di legge. Nell'incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri mezzi.

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