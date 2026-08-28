Anche il Comune di Quartu esprime soddisfazione per il via ai lavori nella sede del commissariato di Polizia sulle ceneri dell'ex asilo abbandonato in via Boito.

«Abbiamo creduto da subito nel progetto e per questo motivo già nel 2022 l’amministrazione comunale ha autorizzato la cessione a titolo gratuito dell’immobile all’Agenzia del Demanio, proprio nell’ottica di destinare il medesimo a nuovo presidio di sicurezza» ha detto il sindaco Graziano Milia, che ha aggiunto:

«È un nuovo passo avanti nel processo di rigenerazione urbana di Quartu. L’Amministrazione ci sta mettendo del suo su diversi edifici storicamente importanti per la città. Penso, solo per fare qualche esempio, allo Spazio Michelangelo Pira, che già dal suo rilancio ha restituito un grande fermento sociale e culturale, all’ex Palazzo della Solidarietà, trasformato in Stazione di Posta per l’inclusione degli homeless con un progetto PNRR, alle Fornaci Picci, dove sono stati avviati i lavori di riqualificazione, alle Distillerie Capra, che grazie all’accordo firmato con l’Università di Cagliari diventerà un centro di ricerca».

Detto questo, ha aggiunto il sindaco: «Già 4 anni fa il Comune ci aveva messo del suo anche con questo trasferimento di proprietà, che non porta risorse economiche al bilancio municipale ma garantisce un cambio di rotta riguardo decoro e sicurezza. Non erano accettabili i continui accumuli di spazzatura né altri tipi di vandalismi reiterati da parte di giovani che definire indisciplinati è fin troppo cortese. La struttura, dotata anche di ampio giardino, ha le potenzialità per garantire un importante servizio alla città. E infatti permetterà di avere finalmente un nuovo presidio in un diverso rione della città. Da tanti anni ormai la sede della Polizia e quella dei Carabinieri sono ubicate a poche centinaia di metri di distanza l’uno dall’altro, nello stesso quartiere. Dopo la fine degli interventi edilizi si perfezionerà quindi un’operazione sicurezza a costo zero. Non solo: beneficeranno della novità anche gli stessi agenti di polizia, da troppo tempo ormai relegati in un commissariato inidoneo per dimensioni e condizioni manutentive».

© Riproduzione riservata