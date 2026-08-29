Benessere animale, il 9 settembre a Dolianova microchip gratuiti per i caniL'associazione "Il Mondo che Vorrei", con il patrocinio del Comune di Dolianova, organizza una giornata dedicata alla microchippatura
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Nuova iniziativa per la cura degli amici a quattro zampe e la lotta al randagismo. L'associazione "Il Mondo che Vorrei", con il patrocinio del Comune di Dolianova, organizza una giornata dedicata alla microchippatura gratuita dei cani per la prevenzione del randagismo e dell'abbandono degli animali.
Un fenomeno in crescita anche nel Parteolla dove negli ultimi anni si sono moltiplicate le segnalazioni di animali incustoditi che vagano nei centri urbani e nelle campagne. Per il recupero e il ricovero dei cani in canili convenzionati, i comuni del Parteolla impegnano importanti risorse dei propri bilanci.
L'appuntamento per la microchippatura è per martedì 9 settembre, dalle 9.00 alle ore 11.00, nel Centro sociale "Su Cuccureddu" di via Ghandi. È obbligatorio prenotarsi attraverso i canali social dell'associazione o inviando una mail all'indirizzo ilmondochevorrei.dolianova@gmail.com.