Lunedì mattina, il prossimo 10 marzo, i tecnici della ProService S.p.a. – Servizio Antinsetti – effettueranno la derattizzazione in corrispondenza delle pertinenze pubbliche in un tratto di via Governolo a Selargius.

L'intervento inizierà alle 8.30 e potrebbe essere ultimato entro un'ora.

Nella circostanza è fatto assoluto divieto di danneggiare o sottrarre postazioni di distribuzione del prodotto utilizzato, toccare, manomettere o asportare il prodotto utilizzato, introdurre nelle pertinenze comunali trattate animali domestici liberi e/o sprovvisti di museruola.

