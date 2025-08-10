Per il terzo anno consecutivo il Comune ottiene la qualifica di Stazione appaltante, e potrà occuparsi autonomamente delle procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. Gli uffici comunali, in sostanza potranno gestire gare di importo superiore a determinate soglie senza dover ricorrere a centrali di committenza o altri soggetti qualificati, garantendo alle casse municipali un importante risparmio economico.

Soddisfatto il sindaco, Walter Cabasino: “Questo risultato è merito della costante professionalità dimostrata e il grande lavoro svolto dai nostri dipendenti. Quando ci siamo insediati abbiamo deciso di creare un ufficio dedicato alla progettazione e agli affidamenti di lavori e servizi, denominato Struttura organizzativa stabile, iscritta nell’elenco delle stazioni di livello L1 e Sf1: la nostra idea ha dato subito importanti risultati. Questo riconoscimento non solo ci permette di occuparci in totale autonomia degli appalti senza limiti di spesa, ma consente un grande risparmio di denaro pubblico e tempo”.

