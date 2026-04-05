In primo piano il suo volto sorridente, accanto l’adorato cane. Sullo sfondo l’azzurro del Poetto con la Sella del Diavolo. Un angolo di Selargius dedicato a Nicola Salis - il 27enne morto lo scorso novembre nel tragico incidente in via del Lavoro - dove gli amici hanno fatto realizzare un murale in suo ricordo.

La scelta della facciata per il ritratto non è casuale: in quello spiazzo della lottizzazione Terr’e forru, ribattezzato dal gruppo di amici piazza Baloo, sono cresciuti e diventati ragazzi. «Era il nostro punto di ritrovo», spiega Eleonora Pibiri a nome di tutti gli amici di Nicola Salis, promotori della raccolta fondi per la realizzazione del murale inaugurato ieri. Oltre ai coetanei del ragazzo scomparso oltre 4 mesi fa, c’erano anche i genitori del 27enne - Michela Porcu e Alessandro Salis - la sorella Melania, la fidanzata Giada, i parenti, il sindaco Gigi Concu.

«Nico era un figlio, un fratello, un fidanzato, un nipote, un cugino, un compagno di classe, un collega e per noi non era solo un amico ma qualcosa di molto di più», il ricordo commosso durante l’inaugurazione di ieri. «Ognuno di noi ha un ricordo di lui in modo diverso, ognuno di noi prova un dolore in modo diverso, ma una cosa ci accomuna a tutti, l’amore e il bene che provavamo per lui e la sua mancanza», la dedica letta ieri dagli amici di Nicola. «Questo per noi non è solo un disegno ma è un punto in cui ci si può ritrovare, un luogo dove possiamo sentirlo vicino. Questa piazza rappresenta la nostra adolescenza e continuerà a rappresentare il nostro punto di ritrovo».

Poi i ringraziamenti «alla famiglia Meloni e Badas che ci ha permesso di poter realizzare il murale nel loro muro, e tutti voi che ci avete aiutato in questa impresa con la vostra generosità. Un grazie speciale va a Sandro, Michela e Melania che con la loro forza e il loro amore sono un esempio di vita per tutti noi. Ma il grazie più grande va a te Nico, per esserci stato nelle nostre vite: vivrai per sempre nei nostri cuori, perché chi vive nei ricordi non muore mai. Ciao Nico ti vogliamo bene fin lassù».

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