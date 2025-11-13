Un dolore composto. Le lacrime per Nicola Salis che non c’è più, mentre si prega per il cugino William che lotta fra la vita e la morte dopo il tragico incidente di lunedì sera in via del Lavoro, a Selargius. Oggi l’addio commosso nella parrocchia del Santissimo Salvatore, che a fatica è riuscita a contenere parenti, amici, e un’intera comunità unita nell’abbraccio al ragazzo morto e alla sua famiglia.

Davanti alla bara color crema, con la foto che ritrae Nicola sorridente, ci sono papà Sandro, mamma Michela, la sorella Melania, e l’adorata nonna Lidia. Tutti presenti, commossi ma in silenzio, ancora increduli per quel figlio, fratello, e nipote che da lunedì non c’è più.

Don Vittorio Quaranta, parroco della chiesa di piazza don Orione, ha cercato di dare conforto a familiari e amici del ragazzo con la sua omelia: «Nicola in questi 27 anni non è stato un ragazzo che ha perso tempo, ha vissuto nell’ottica di vivere ogni giorno senza rimandare al domani. E se c’è un modo per ricordare vostro figlio», ha detto rivolgendosi ai genitori, «è quello di diventare voi insieme con Melania, i continuatori dei sogni di questo ragazzo. Un invito che allargo a tutti i familiari, agli amici, ai tanti giovani presenti qui oggi».

A fine messa il saluto nel sagrato della chiesa, con il lancio dei palloncini bianchi e un lungo applauso, prima dell’ultimo viaggio di Nicola verso il cimitero.

