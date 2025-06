Un'auto è andata a fuoco all'interno di un box in via Parigi, a Selargius, in un'abitazione privata. Le fiamme sono divampate attorno alle 21 di ieri sera: partite dal veicolo, hanno coinvolto la copertura esterna.

I vigili del fuoco impegnati a spegnere l'incendio in via Parigi a Selargius

Sul posto è arrivata una squadra di pronto intervento dei vigili del fuoco del Comando di Cagliari, con tre automezzi. Oltre a spegnere le fiamme, ha provveduto a mettere in sicurezza l'area ed evitato che l'incendio potesse coinvolgere la casa adiacente.

Non risultano persone coinvolte, mentre l’auto è andata completamente distrutta. Avviati gli accertamenti per capire le cause che hanno fatto scaturire il rogo.

