Preoccupazione a Burcei per le disfunzioni della rete idrica. Questa settimana è andato in tilt l'impianto di sollevamento dell’acqua di Corongiu, causato da un guasto elettrico e con i tecnici di Abbanoa impegnati anche la scorsa settimana alla ricerca delle perdite in rete. Una situazione che rischia di farsi allarmante.

«I disagi ci sono, eccome», dice l’assessora Tilde Scalas. «Il Comune è mobilitato, non stiamo a guardare. Abbanoa ha effettuato controlli lungo la rete: si dice pronta a spendere una grossa somma per riparare la rete, ormai vecchia e logora. Speriamo che lo faccia presto. In questi giorni si è fatto ricorso anche a un’autobotte».

Il guasto alle linee elettriche ha provocato un fermo del sistema di pompaggio dell’impianto di sollevamento di Perdaxeddu, che dal potabilizzatore di Corongiu rilancia l’acqua verso il serbatoio comunale di Burcei: è stato riparato da E-Distribuzione. Il livello del serbatoio si è abbassato con cali di pressione nella zona alta del centro abitato.

