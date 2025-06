Un circuito stradale per educare i più piccoli al corretto utilizzo della strada e al rispetto dei segnali. È stato realizzato a San Vito, nell’area verde “Fiume Uri”, ed è il primo nel Sarrabus.

«Il circuito – spiega il sindaco Marco Antonio Siddi - è stato studiato in modo da simulare le varie situazioni di traffico veicolare più comuni quali incroci, sensi unici, stop, dare precedenza, passaggi pedonali e rotatorie».

L’area sarà completamente illuminata in modo tale da poterla utilizzare anche la notte grazie ad una torre faro e una serie di pali luce.

«Sarà possibile sia alle scuole del territorio che ai genitori – conclude il primo cittadino - insegnare ai bambini, sia come pedoni che come futuri conducenti, a riconoscere e rispettare la segnaletica, ad attraversare la strada in modo corretto e a comportarsi in modo responsabile».

L’obiettivo del Comune “è proprio quello di accrescere i servizi necessari per l’educazione stradale e promuovere la cultura e il senso civico”.

