Incendio nella via Simacco a Sestu, le fiamme hanno distrutto un'auto parcheggiata. A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio con telefonate ai Vigili del fuoco.

Le fiamme sono state subito circoscritte e domate. Da chiarire le cause del rogo. I Vigili del fuoco hanno effettuato un sopralluogo dopo aver messo in sicurezza il sito. Non sarebbero state trovate tracce di dolo. Indagano i carabinieri.

