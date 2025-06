Una nuova anteprima per il Mondo Eco festival letterario. Si svolgerà domani alle ore 20, all'Orto Giardino Mariposa de Cardu a Quartucciu, in località Su Idanu. Per l'occasione, sarà presente lo scrittore Paolo Pileri che presenterà il suo nuovo libro intitolato "Dalla parte del suolo". Dialogherà con lui Maria Paola Morittu di Italia Nostra. Pileri spiegherà cos’è il suolo, quali sono le sue ricchezze e come difenderlo facendo le domande giuste a coloro che avallano il suo consumo indiscriminato. Durante l'evento verrà anche lanciata l'iniziativa "Agorà - dialoghi aperti sull'attualità ", uno spazio libero pensato per dare alle persone la possibilità di dire la loro su vari temi. Nello specifico, domani ci sarà un confronto di idee sull'ampliamento del centro commerciale Le vele, votato di recente in Comune. Tutta la manifestazione sarà anche in diretta nella pagina Facebook della compagnia teatrale Il Crogiuolo (ideatrice dell'orto Mariposa de Cardu) e verrà poi diffusa da Eja Tv. Da remoto interverrà Ginevra Balletto, docente di Tecnica Urbanistica dell'Università di Cagliari.

