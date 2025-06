,Appuntamento domani sera, 28 giugno, a Villasimius con la seconda edizione del "Carrasegare in Crabonaxa", il Carnevale estivo con gruppi folk e maschere di tutta la Sardegna. Organizza il Gruppo Folk Crabonaxa APS, con il patrocinio del Comune.

Si inizierà alle 19.30 con la vestizione delle maschere e la partenza dalla via Umberto per poi seguire la Piazza Giovanni XXIII, la Piazza Gramsci e la via Del Mare

Sfileranno i i Tumbarinos di Gavoi, i Boes e Merdules di Ottana, gli Urthos e Buttudos di Fonni, gli Sos Traigolzos di Sindia. E ancora i Gruppo Folk A Passu Antigu di Burcei, il Gruppo Folk San Giorgio di Villaputzu, il Gruppo Folk Crabonaxa di Villasimius. Alle 22 seguirà in Piazza Antonio Gramsci,uno lo spettacolo musicale del gruppo Fantasias de Ballos, che accompagnerà i ballus de pratza. Verranno offerti panini con salsiccia e birra alla spina.

