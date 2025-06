Un cinquantunenne di Sestu è stato arrestato alle prime luci dell'alba di stamattina, dopo la scoperta di una maxi piantagione di marijuana in alcune serre comunali abbandonate. L'operazione dei carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Cagliari è scattata nelle campagne di Sestu, sorprendendo l'arrestato – incensurato – mentre azionava un impianto di irrigazione a goccia che alimentava, in totale autonomia, circa 300 piante di canapa indiana, alte in media 180 centimetri.

Nel corso della perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno scoperto altri 200 grammi di infiorescenze già essiccate e 1,5 kg della stessa sostanza in fase di essiccazione, insieme a bilancini di precisione e tutto il necessario per la trasformazione, il confezionamento e l’imbustamento dello stupefacente.

Gli accertamenti svolti dai Carabinieri del Ris di Cagliari hanno confermato che si trattava di piante ad alto contenuto di principio attivo, idonee alla produzione di sostanza stupefacente di elevata qualità. L'udienza di convalida per il cinquantunenne, con rito direttissimo, è fissata per oggi.

