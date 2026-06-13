Le eccellenze dell’artigianato sardo s’incontrano a Selargius: dopo Mogoro e Samugheo il meglio della tradizione arriva nel sud dell’Isola, con Selargius pronto a ospitare oltre cinquanta artigiani in arrivo da ogni angolo dell’Isola con la loro straordinaria arte e sapiente maestria nei settori della ceramica, tessitura, legno, pietra, gioielli artistici e contemporanei.

Un progetto promosso dall'associazione Acuas, finanziato dalla Regione e realizzato grazie alla collaborazione dell’Amministrazione comunale. Si parte il 26 giugno, con il taglio del nastro fissato per le 18, e si va avanti sino al 5 settembre, con gli spazi suggestivi di Casa Cara e del complesso di Si ‘e Boi, vetrine d’eccezione dell’identità sarda, da vivere attraverso un percorso che si snoderà tra reparti espositivi e aree esperienziali dedicate ai diversi settori. Seguendo la direzione artistica affidata a Marcello Muru i visitatori avranno la possibilità di conoscere direttamente gli artigiani, assistere a dimostrazioni, laboratori e incontri con i maestri.

Casa Cara ospiterà un percorso organizzato per reparti dedicati alla ceramica artistica; tessitura e arazzi; lavorazione del legno; pietra e scultura; metalli e gioiello artistico; sartoria e moda; accessori e tessile, casa, editoria e design.

Spazio anche a installazioni artistiche e a angoli espositivi speciali. Durante tutta la manifestazione saranno programmati laboratori didattici, dimostrazioni dal vivo e incontri con gli artigiani. In programma anche masterclass, visite guidate, eventi culturali, momenti di approfondimento, attività dedicate ai gruppi turistici e ai visitatori provenienti dal circuito crocieristico. A Casa Cara sarà inoltre attivo un servizio bar dedicato ai visitatori, mentre nell'area di Si'e Boi sarà presente un punto ristoro dove sarà possibile consumare piatti della tradizione sarda a prezzi calmierati.

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