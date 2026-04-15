Potrebbe esserci un omicidio dietro il ritrovamento, ieri verso le 20, del corpo senza vita di una donna a Selargius in un’abitazione. Dopo l’intervento del 118 sono entrati in azione i carabinieri della stazione e della compagnia di Quartu oltre agli specialisti dei Ris.

L’allarme è scattato quando il proprietario dell’immobile, un pensionato ottantasettenne, ha trovato nel piazzale retrostante della propria dimora il corpo della sessantaseienne di origine romena, che in questo periodo era da lui ospitata a titolo gratuito. Secondo quanto emerso dai primi e immediati accertamenti condotti dai Carabinieri, la donna sarebbe precipitata dal terzo piano dell’edificio in circostanze che sono tuttora oggetto di attenta ricostruzione.

L’Autorità Giudiziaria, sulla base degli elementi raccolti e sentito il parere del medico legale, ha disposto il trasferimento della salma all’Istituto di Medicina Legale del Brotzu di Cagliari, dove potrebbe essere effettuata già nel pomeriggio l’autopsia dal professor Roberto Demontis e della sua équipe .

Sono in corso una serie di accertamenti andati avanti tutta la notte e sarebbe stato accompagnato in caserma per essere sentito l’anziano (che ha già nominato un avvocato) che viveva con la donna, probabilmente la badante. Un’inchiesta coordinata dalla Procura e che nelle prossime ore potrebbe avere degli sviluppi.

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