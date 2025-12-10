Selargius, al via il corso gratuito di alfabetizzazione informatica
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La Biblioteca comunale di Selargius organizza un corso gratuito di alfabetizzazione informatica, rivolto a chi desidera acquisire competenze digitali di base. Il percorso sarà curato dai volontari del servizio civile, pronti ad accompagnare i partecipanti nell’utilizzo degli strumenti digitali più comuni. Il tutto dal 15 dicembre al 13 gennaio 2026
Il corso prevede 7 incontri da 1 ora ciascuno. Il lunedì e martedì. Questi gli argomenti che saranno trattati: Uso di base del computer, Posta elettronica, Navigazione Internet e sicurezza online, Word, SPID e utilizzo dello smartphone