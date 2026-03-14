Cagliari, Castello "impossibile": su chiusure e parcheggi residenti risponde l'amministrazione

A una settimana dalle chiusure di via Porcell e via Fiume, seguite ai crolli e alle cadute di calcinacci, l'amministrazione comunale di Cagliari fa sapere che i lavori sono a buon punto e che nelle prossime ore potrebbe essere riaperta almeno via Fiume. L'assessore alla viabilità Yuri Marcialis, interpellato anche sulla questione dei parcheggi per i residenti, decimati dai tanti cantieri che interessano il quartiere (come quello per i lavori nel Bastione di Santa Caterina) spiega che sono allo studio dell'amministrazione diverse soluzioni. Nel video l'intervista all'assessore Marcialis.