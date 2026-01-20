La sindaca di Sinnai Barbara Pusceddu, visto il perdurare del maltempo e dell'allerta rossa, ha disposto in serata la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, degli asili nido, delle palestre scolastiche e della biblioteca nella giornata di domani 21 gennaio.

Scuole chiuse anche domani a Burcei. Il sindaco Simone Monni ha firmato l'ordinanza confermando per altre 24 ore la chiusura anche del parco comunale, del cimitero, della biblioteca, del centro di aggregazione sociale, degli impianti sportivi.

Scuole di ogni ordine e grado chiuse domani anche a Muravera e Castiadas, a Maracalagonis con la proroga di 24 ore disposta dai sindaci Salvatore Piu, Eugenio Murgioni e Francesca Fadda.

Il sindaco di Villasimius Luca Dessì come tutti gli altri del Sarrabus ha disposto la chiusura di scuole, parchi, giardini, cimitero e altre aree comunali anche per la giornata di domani 21 gennaio.

"Con l'ordinanza- scrive Luca Dessì - si invitano inoltre i cittadini a non scendere nei piani interrati o seminterrati, a non lasciare l’abitazione e ad allontanarsi dalle strade allagate, raggiungendo luoghi più elevati”.

