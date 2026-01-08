L’Europa aveva già dato la sua benedizione, ora è arrivato anche il via libera del ministero della Salute: i bovini sardi potranno lasciare l’Isola, cadono le restrizioni per l’epidemia di dermatite bovina.

La comunicazione è del direttore generale del dipartimento di Salute animale, Giovanni Filippini, che risponde a una nota inviata a Roma dall’assessorato regionale alla Sanità. In sintesi: vista la situazione epidemiologica e la copertura vaccinale raggiunta si «esprime parere favorevole alla ripresa della movimentazione dei bovini dalla Sardegna verso il restante territorio nazionale».

Una ulteriore buona notizia per il settore che aveva temuto il peggio a partire da giugno, quando la malattia aveva fatto la sua comparsa in un allevamento del Nuorese. Il blocco da allora era stato sempre più stringente, arrivando a interessare tutto il territorio regionale, anche alla luce di un focolaio scoperto dalla Penisola, innescato dall’esportazione di capi sardi.

Le aziende colpite in Sardegna erano state 79. Dopo la massiccia campagna vaccinale (resa obbligatoria dalla minaccia di mancati indennizzi) il bollettino epidemiologico nazionale veterinario per il 2026 dice zero: nessun caso attualmente attivo di dermatite nodulare contagiosa. L’incubo è passato.

(Unioneonline/E.Fr.)

