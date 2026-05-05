È stato ritrovato nel primo pomeriggio il corpo senza vita di Nicola Cambarau, il 39enne di Capoterra di cui non si avevano più notizie da domenica.

L’uomo era stato visto per l’ultima volta intorno alle 19 in via Satta di fronte al locale Monkey a bordo della sua auto, una Punto bianca. La Prefettura di Cagliari aveva fatto scattare il piano per la ricerca delle persone scomparse affidando il coordinamento ai Vigili del fuoco, in collaborazione con forze dell’ordine e volontari.

Questa mattina, dopo il ritrovamento dell’auto del 39enne, le ricerche erano state intensificate, in particolare tra le campagne di Capoterra e nei territori dei comuni limitrofi anche in collaborazione con il Soccorso Alpino speleologico della Sardegna.

(Unioneonline/A.D)

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