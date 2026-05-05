Mandas, via ai lavori nell’ex palestraL'investimento complessivo messo in campo è di 1 milione e 740mila euro
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Proseguono spediti i lavori di riqualificazione nel centro di Mandas. Gli interventi riguardano la vecchia palestra, nota come ex Pro Loco, un edificio centrale per la vita della comunità. Nelle scorse ore è stato completato lo smantellamento del tetto. Si tratta di un passaggio cruciale che permette ora di procedere con la rimozione dei detriti presenti all'interno della struttura, accumulatisi a seguito di un crollo avvenuto qualche settimana fa.
L'intervento sulla palestra non è un'opera isolata, ma fa parte di un piano generale di lavori che interessa l'intera zona del Palazzo Municipale.
L'investimento complessivo messo in campo per queste opere pubbliche ammonta a 1 milione e 740 mila euro.
L'amministrazione comunale punta a concludere le operazioni nel minor tempo possibile per garantire la sicurezza dell'area e restituire decoro agli spazi urbani.