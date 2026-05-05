Una giornata all’insegna della cultura, della condivisione e della scoperta per gli ospiti della Comunità alloggio Fra Nazareno, protagonisti di una visita al Museo Patroni nell’ambito dell’iniziativa “Vivi il tempo”.

L’attività, promossa dall’assessora ai Servizi alla Persona Manuela Serra insieme all’amministrazione comunale di Pula, ha offerto agli anziani della struttura un’opportunità per vivere un’esperienza nuova e stimolante, attraverso il contatto diretto con il patrimonio storico e culturale del territorio.

«Queste uscite rappresentano momenti fondamentali per favorire la partecipazione e l’inclusione sociale, creando occasioni di incontro e dialogo tra passato e presente – spiega Manuela Serra -, un’esperienza che va oltre la semplice visita, trasformandosi in un’occasione di crescita personale e collettiva. Per questa visita al museo, fondamentale è stato il contributo degli operatori della struttura, che hanno accompagnato gli ospiti con attenzione e dedizione, rendendo possibile lo svolgimento dell’iniziativa in un clima sereno e partecipato».

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