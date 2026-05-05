Si è conclusa lunedì 4 maggio la terza edizione della mostra di pittura “Di Segni e Di Colori”, promossa dal Comune di Pula e dalla Fondazione Pula Cultura Diffusa, e organizzata dalla Biblioteca comunale in collaborazione con il Museo Archeologico Giovanni Patroni.

La manifestazione si è chiusa con il finissage e la premiazione delle opere più votate dalla giuria popolare, che ha decretato al primo posto Sa preghiera di Bruna Schirru. Secondo posto ex aequo per Chiesetta di Sant’Efisio di Giuliana Cois e Ragazza Sarda di Brandon Bronzi. Al terzo posto Star Traca (Ramadura di stelle) di Andrea Zucca, Amigu meo di Simona Innocenzi e Colori di Budoni di Antonio Milleddu.

La rassegna ha visto la partecipazione di numerosi artisti e si è svolta alla presenza della direttrice artistica Alessandra Sorcinelli, dei padrini dell’evento Vanni Rocca e Ugo Cabua, e del sindaco Walter Cabasino, intervenuto sia all’inaugurazione che alla cerimonia di chiusura.

Un ringraziamento è stato rivolto agli organizzatori e al Museo Archeologico per l’ospitalità, che ha permesso anche quest’anno di valorizzare il talento artistico locale attraverso un percorso espositivo partecipato e condiviso

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