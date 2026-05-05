Scomparso a Capoterra, trovata l’auto di Nicola Cambarau. Ricerche a tutto campoTrovata la macchina del 39enne scomparso ma di lui ancora nessuna traccia
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È stata ritrovata questa mattina l’auto, una Punto bianca, di Nicola Cambarau, l’uomo di 39 anni scomparso nei giorni scorsi da Capoterra.
A seguito del ritrovamento dell'auto e dalle informazioni acquisite sono state intensificate le ricerche con personale dei Vigili del fuoco e volontari allertati dal sindaco di Capoterra tramite i carabinieri.
In particolare le ricerche si concentrano in zone impervie, tra le campagne, e nei centri abitati vicini al territorio di Capoterra. In volo anche l'elicottero della Guardia di Finanza. Collaborano alle ricerche squadre del Soccorso Alpino speleologico della Sardegna.
(Unioneonline/A.D)