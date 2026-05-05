Sino a pochi mesi fa non sapevano neanche se avrebbero rimesso piede nel campo sportivo comunale di Muravera, interessato da un lungo intervento di riqualificazione. Con la scuola calcio che sembrava destinata alla chiusura. Lo scorso 25 aprile invece, grazie all’impegno congiunto della nuova società del Muravera Calcio 1965 e del Comune di Muravera, il “Comunale” è ritornato protagonista con un torneo (la seconda edizione del “Sagra degli Agrumi”) che ha visto in campo oltre duecento giovani atleti della categoria esordienti e con gli spalti gremiti (seicento persone). Non solo: l’area sulla collina – poco dietro le gradinate – è stata trasformata in un parco con i tavolini per pic-nic e passeggiate.

«È stata una giornata speciale – ha sottolineato Stefano Boi, dirigente e mister della squadra che sta ripartendo con grinta dalla Terza Categoria - che ci stimola a fare il massimo per riportare la società dove merita».

Oltre al Muravera sono scese in campo le squadre delle categorie “esordienti” di Lotzorai, Sestu, Villaputzu (Accademia Sarrabese), Ulassai, Tortolì, Jerzu, Tertenia, Settimo, Lanusei, Cos e Cagliari. «Un grazie speciale al Cagliari – conclude Boi – e a tutte le altre società, per noi è stato un orgoglio poterle ospitare». Proprio il Cagliari si è aggiudicato il torneo «ma è lo sport e l’intera comunità ad aver vinto».

L’impianto, grazie ai lavori da ottocentomila euro (quasi conclusi), può adesso contare, fra l’altro, su un manto nuovo in erba sintetica.

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