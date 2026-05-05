Intervento dei carabinieri nella notte lungo il viale Lungomare del Golfo, a Quartu, dove una pattuglia impegnata nel controllo della circolazione stradale ha denunciato due cagliaritani trovati in possesso di droghe di vario tipo e di un’ingente quantitativo di denaro in contante.

I militari hanno fermato i due, rispettivamente di 42 e 48 anni e già noti alle Forze di Polizia, per normali controlli alla circolazione stradale: l’atteggiamento guardingo degli occupanti la vettura ha però spinto i carabinieri ad approfondire e la perquisizione personale e veicolare che ha fatto seguito ha permesso di rinvenire circa 9 grammi di hashish, oltre 3 grammi di marijuana e la quantità sufficiente per alcune dosi di cocaina. Oltre allo stupefacente, i militari hanno trovato e sequestrato la somma contante di 1.550 euro, ritenuta verosimile provento dell’attività illecita. Ricostruita la vicenda per i due passeggeri è quindi scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

L’operazione dei carabinieri arriva poco dopo la riapertura del presidio dei militari a Flumini di Quartu, oggi sede di visita anche del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cagliari, Generale di Brigata Luigi Grasso.

(Unioneonline)

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