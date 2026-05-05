Nuova iniziativa del candidato della coalizione di centrodestra, civica e autonomista, Marco Porcu. Dopo il caffè pomeridiano, su prenotazione, per parlare di Quartu con chi vive e lavora in città, Porcu ora lancia «Ci vediamo, per Quartu», sempre con l’obiettivo di incontrare i cittadini per strada, nelle piazze, al mercato.

«Quartu ha tante anime, lo so bene, è la sua ricchezza – dice Porcu –. Ogni luogo ha esigenze specifiche e proprie possibilità di crescita, di sviluppo, di miglioramento. Voglio essere al fianco dei cittadini, prendermi il tempo di condividere con loro momenti importanti della loro giornata. Per questo ritengo che camminare per la città e con la città sia il modo più giusto per incontrare persone e bisogni e raccontare la mia idea di Quartu – conclude Marco Porcu –. La mia, la nostra, è una campagna a passo di cittadino e per questo al passo coi tempi».

Un modo per il candidato sindaco del centrodestra di incontrare le persone e farsi conoscere. L’iniziativa parte domani, 6 maggio: appuntamento dalle 9,30 al mercato di Santo Stefano, una delle realtà economiche e commerciali più vive della città.

© Riproduzione riservata