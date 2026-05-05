Evade dalla comunità di recupero dove era sottoposto alla detenzione domiciliare e torna a casa dai genitori. Uno studente di 25 anni, che nel 2024 era stato condannato per maltrattamenti in famiglia, nel pomeriggio di ieri è scappato dalla struttura in cui era ospitato.

È stato rintracciato dai carabinieri di Quartu poche ore dopo l’allarme e riaccompagnato nella comunità terapeutica dove è rimasto in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo, disposta per la mattinata odierna.

(Unioneonline/A.D)

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