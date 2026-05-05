Tutela ambientale, Serdiana aderisce al progetto europeo Islands-RestoreObiettivo individuare soluzioni innovative per il restauro degli ecosistemi in contesti insulari del Mediterraneo e degli arcipelaghi sulla costa atlantica della Spagna
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Protezione degli ecosistemi e innovazione. Sono gli obiettivi del progetto “Islands-Restore” promosso dall’Unione Europea all’interno del programma Horizon CL6 per la tutela della biodiversità attraverso la ricostituzione degli ecosistemi naturali. Al progetto, coordinato in Sardegna da Gianluigi Bacchetta, direttore del Centro di conservazione delle biodiversità dell’Università di Cagliari, aderisce il Comune di Serdiana che farà parte della rete europea dei partner istituzionali.
Obiettivo prioritario di Island-Restore è individuare soluzioni innovative per il restauro degli ecosistemi in contesti insulari del Mediterraneo e degli arcipelaghi sulla costa atlantica della Spagna.
Il coinvolgimento delle amministrazioni comunali è finalizzato a garantire la fattibilità dei progetti con coinvolgimento attivo delle comunità locali.