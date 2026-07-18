Rodolfo Monaco, 78 anni, romano residente a Quartu. E Giuliano Ortu, 50 anni, di Settimo San Pietro.

Sono questi i nomi delle vittime del terribile incidente frontale avvenuto questa mattina intorno alle 13 all’uscita della galleria Arcu Sa Porta della Statale 125 Var, in territorio di Solanas.

Tre i veicoli coinvolti, due dei quali hanno preso fuoco dopo l’impatto, scatenando un incendio propagatosi alla vegetazione circostante che ha richiesto l'intervento di un Canadair e di quattro elicotteri, impegnati nelle operazioni di spegnimento coordinate dal Corpo forestale, con il supporto dei vigili del fuoco.

Mentre i mezzi aerei affrontavano le fiamme, a terra erano al lavoro i soccorsi. Quattordici i feriti complessivi: oltre alle due vittime, otto sono risultati da subito in gravi condizioni.

Monaco, stando a quanto si apprende, viaggiava a bordo di una Fiat Cinquecento diretta verso Cagliari. Ortu invece era a bordo di un Van. Sono questi i due veicoli che si sono incendiati.

Il video dell'incendio alla vegetazione innescato dall'impatto

L’anziano di origini romane è stato portato con un carrellino nel piazzale del vicino distributore, dove è andato in arresto cardiaco e i tentativi di rianimazione, protratti a lungo, si sono purtroppo rivelati inutili. Ortu invece è morto all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari, dove era stato trasferito con la Mike 60 del 118: i traumi riportati si sono rivelati fatali.

Altri feriti, oltre a quattro che sono stati medicati sul posto, sono stati ricoverati in vari ospedali.

Sulla dinamica dello schianto sono al lavoro i carabinieri: all’origine dell’incidente c'è un'invasione di corsia.

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