Sinnai in festa per la patrona Santa BarbaraDa oggi il via ai festeggiamenti
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Festa oggi a Sinnai in onore della patrona Santa Barbara. Per le ore 18 è in programma in parrocchia il Rosario e la recita dei Vespri.
Alle 19,30, la messa solenne animata dal coro parrocchiale in onore di Santa Barbara presieduta dall'arcivsecovo di Cagliari, monsignor Giuseppe Baturi. La festa continuerà con la Cena comunitaria alle 20, organizzata dal Comitato della Sagra. Alle 22, grande attesa con lo spettacolo teatrale "Alessandro Pili, sindaco di Scraffingiu. Alessandro Pili proporrà il suo nuovo spettacolo "20 anni da sindaco".
La sagra proseguirà domani, domenica 19 luglio, con la messa alle 10. Alle 19,30, messa solenne, in ricordo di don Alberto Pistolesi e di Maria Paola Olla, animata dal coro Segossini: sarà celebrata dal parroco, padre Gabriele Biccai.
Seguirà la processione col simulacro della patrona che, accompagnata dalla banda musicale cittadina "Giuseppe Verdi", attraverserà le vie Roma, Rossini, Respighi, 1 Maggio, Concas, Gorizia, Forreddu, Oriente, Mara, Roma, Piazza chesa.
Alle 21 fuochi d’artificio. Alle 22 serata musicale con Maria Giovanna Cherchi. Lunedì, la festa in onore di Sant'Anna e San Gioacchino, dedicata ai nonni. Alle 19 la celebrazione della messa solenne cui seguirà una breve processione in Piazza.
Previsto anche l'intrattenimento a cura del Comitato per la festa. Alle 22 conclusione con una gara poetica dialettale con gli improvvisatori Paolo Zedda, Antonello Orrù, Daniele Filia e Marco Melis. Alla chitarra Luca Tiddia.