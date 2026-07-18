Lamiere e carcasse di auto bruciate, poco prima dell’ingresso in Galleria. È quanto è rimasto sulla strada 125 Var a Solanas, frazione di Sinnai, dopo l’incidente che ha coinvolto tre veicoli e che ha fatto registrare un bilancio pesantissimo: due morti e dodici feriti, alcuni gravi.

Le foto:

(Foto Serreli - L'Unione Sarda)

(Foto Serreli - L'Unione Sarda)

(Foto Serreli - L'Unione Sarda)

(Foto Corpo Forestale)

Dopo l’incidente di Solanas (frazione di Sinnai), appello della sindaca di Sinnai Barbara Pusceddu alla cittadinanza e utenti della strada a prestare la massima attenzione. «S'informa la cittadinanza che è in corso un vasto incendio in località Solanas, in prossimità dell'uscita della Galleria. Il rogo è stato originato da un gravissimo incidente stradale avvenuto qualche ora fa», ha scritto la sindaca. Aggiungendo: «La situazione è sotto il coordinamento costante delle autorità competenti. Sono attualmente impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza: Vigili del Fuoco e Corpo Forestale, Carabinieri e Polizia Locale, Associazioni di Protezione Civile, VAB Sinnai, MASISE, Crov Villasimius e NOS Quartu.

Le operazioni di spegnimento dall'alto sono imponenti: sono operativi in questo momento 3 elicotteri e un Canadair. Si prega vivamente la cittadinanza di evitare assolutamente la zona e di mantenere libere le arterie stradali per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso. Vi invito a seguire esclusivamente i canali ufficiali per gli aggiornamenti. Seguiranno ulteriori comunicazioni non appena saranno disponibili».

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