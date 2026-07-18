Le sedute del Consiglio, da novembre 2022, si sono tenute nei locali della Casa Museo (ex Casa Mura) in via XX settembre a causa dell’intervento di ristrutturazione del palazzo della Biblioteca comunale.

Vista la conclusione dei lavori, la nuova Giunta guidata da Alessia Puddu ha deciso, per ragioni di spazio e migliore accessibilità, di ripristinare la vecchia sede al piano terra dell’edificio di Piazza Grux’e Ferru a partire dalla prossima seduta del Consiglio comunale. 

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