Politica
18 luglio 2026 alle 14:19
Serdiana, il Consiglio comunale torna a riunirsi in bibliotecaA quasi quattro anni di distanza, il Consiglio comunale di Serdiana tornerà a riunirsi nella vecchia sala consiliare di Piazza Gruxi ‘e Ferru
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Le sedute del Consiglio, da novembre 2022, si sono tenute nei locali della Casa Museo (ex Casa Mura) in via XX settembre a causa dell’intervento di ristrutturazione del palazzo della Biblioteca comunale.
Vista la conclusione dei lavori, la nuova Giunta guidata da Alessia Puddu ha deciso, per ragioni di spazio e migliore accessibilità, di ripristinare la vecchia sede al piano terra dell’edificio di Piazza Grux’e Ferru a partire dalla prossima seduta del Consiglio comunale.
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