Un momento di silenzio e di raccoglimento per stringersi attorno a una famiglia molto conosciuta e stimata dalla comunità. Gli animatori e gli educatori del campo estivo CRE 2026 di Senorbì hanno annunciato l'annullamento della serata conclusiva in programma domani, domenica 19 luglio, in segno di rispetto per la scomparsa di Marco Lonis, deceduto questa mattina dopo essere stato investito da un'auto mentre percorreva in bicicletta la Statale 128, a due chilometri dall'ingresso di Mandas.

Una decisione maturata per condividere il dolore che ha colpito i familiari e l'intera comunità. Marco Lonis era una persona molto amata, conosciuta per la sua disponibilità, il suo spirito di generosità e il costante impegno verso gli altri. «Domani ci fermiamo in silenzio e in preghiera – si legge nella comunicazione degli organizzatori –. Ci stringiamo con affetto intorno alla famiglia colpita e a tutta la nostra comunità». La festa finale, che avrebbe dovuto concludere la settimana di attività e condivisione vissuta dai ragazzi, non è stata cancellata definitivamente ma soltanto rinviata. La nuova data sarà comunicata nei prossimi giorni attraverso i canali social ufficiali dell’Oratorio Santa Barbara.

© Riproduzione riservata