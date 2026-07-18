Concluso l'iter burocatico sono iniziati i lavori per la realizzazione di un’area parcheggi di fronte al Lido mediterraneo nel tratto quartese del Poetto. Ruspe e operai sono in azione per preparare lo spazio che accoglierà un centinaio di parcheggi e che dovrebbe essere disponibile dai primi di agosto. L’area era già prevista nel lotto di interventi di riqualificazione del lungomare ma si è deciso di anticipare i tempi in modo da realizzare spazi per la sosta in un Poetto che vive la cronica carenza di parcheggi.

Una boccata di ossigeno quindi per chi vorrà parcheggiare vicino al mare ma un intervento che va avanti con qualche polemica. Per realizzare lo spazio gli operai hanno infatti tagliato alcuni alberi . Intanto resta aperto in attesa dei lavori previsti a settembre, lo sterrato davanti a La Marinella dove trovano spazio decine di auto. Dallo scorso giugno sono entrati in vigore anche i parcheggi a pagamento, che sono circa 420 distribuiti tra il Poetto e il litorale. E questo sarà un fine settimana difficile per chi deciderà di andare un'auto nelle spiagge della costa dove appunto i parcheggi si contano con il contagocce. Per questo resta la possiblità di lasciare l'auto nei parcheggi di scamio in via Beethoven a fianco al palazzetto dello sport e di prendere il bus.

Giorgia Daga

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