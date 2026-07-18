quartu
18 luglio 2026 alle 16:03
Tragedia a Flumini, cagliaritano muore mentre fa il bagnoUn 85enne vittima di un malore improvviso. Inutili i soccorsi
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Un pensionato cagliaritano di 85 anni è morto mentre faceva il bagno nelle acque di Flumini di Quartu.
L'uomo è deceduto probabilmente a causa di un malore: inutili i soccorsi con l'arrivo di una ambulanza del 118. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire l'accaduto.
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